Tabancayla vuruldu

Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Harun Kıyak ile babası A.K. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Harun Kıyak, babası A.K.'nin üzerine kılıç ve bıçakla yürüdü. Çıkan arbede Harun Kıyak, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli baba, ilk ifadesinde, kendisine kılıç ve bıçakla saldıran oğlunun arbede sırasında tabanca ile vurulduğunu söyledi. Arbedede yaralandığını da ifade eden A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.