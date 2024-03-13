Keloğlan'a yurt dışı yasağı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de oturduğu sitenin önünde Eros isimli kediyi döverek katleden İbrahim Keloğlan Küçükçekmece Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Saat 10:30'da başlayan duruşmanın14.20'de son bulmasının ardından karar açıklandı. Hakim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay ceza verdi ve yurt dışı yasağı koydu.
Duruşma sırasında konuşan Keloğlan, ”Ben bir suç makinesi değilim. Bir anlık öfke ile yaptım. 8 Şubat’taki duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum, bana terapi gibi geldi. Benim görüntülerimi yayanlar halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Ben öyle bir insan değilim” ifadelerini kullanmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.