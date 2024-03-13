13 Mar 2024 - 14:24- Gündem G:

Keloğlan'a yurt dışı yasağı

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi döverek katleden İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu.

Keloğlan'a yurt dışı yasağı mask

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de oturduğu sitenin önünde  Eros isimli kediyi döverek katleden İbrahim Keloğlan Küçükçekmece Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. 

Saat 10:30'da başlayan duruşmanın14.20'de son bulmasının ardından karar açıklandı. Hakim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay ceza verdi ve yurt dışı yasağı koydu.

Duruşma sırasında konuşan Keloğlan,  ”Ben  bir  suç makinesi değilim. Bir anlık öfke  ile yaptım. 8 Şubat’taki duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum, bana terapi gibi geldi. Benim görüntülerimi yayanlar halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Ben öyle bir insan değilim” ifadelerini kullanmıştı.

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13 Mar 2024 - 14:24 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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