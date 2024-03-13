Okul yolunda köpek paniği

Ankara Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Yıldıztepe Caddesi'nde Piri Reis Anadolu Lisesi, Şehit Serhat Öztürk Ortaokulu ve Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nun bulunduğu bölgedeki boş arazide sokak köpekleri besleniyor. Okullarda eğitim gören öğrenciler, köpekler nedeniyle okula korkuyla gidip geliyor. Öğrencilerden bazılarına okul yolunda velileri eşlik ederken, okul çıkışı evine doğru yürüyen lise öğrencisi Yusuf Talha Fidan'a ise köpekler saldırdı. Fidan, çevredekilerin müdahalesiyle, etrafını saran köpeklerin saldırısını hafif sıyrıklarla atlattı. Babası Hasan Fidan, metruk alanda beslenen köpeklerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Hemen yanında okul var, önünde park var. İnsanlar evinden dışarıya çıkamıyor, çocuklar markete gidemiyor" dedi.

Piri Reis Anadolu Lisesi'nde, oğlu eğitim gören Fatih Özyalçın (43), daha önce kendisinin ve okul müdür yardımcısının da bölgedeki köpekler tarafından ısırıldığını belirterek, "Bu metruk alanda nereden baksanız 15-20 köpek var. Zaman zaman insanların üzerine yürüdüklerini biliyorum ki burada müdür yardımcısını ısırdığını da biliyorum. Tartışmalar oldu, belediyeye haber verdiler ama yapı sahibi sokak köpeklerini sahiplendiği için bir şey de yapılamıyor. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Köpeklerin en azından bir şekilde barınaklara alınması gerekiyor. Çünkü burada başıboş şekilde dolaşıyorlar. Hatta ben köpekler ısırmasın, insanlara zarar vermesin diye hayvanlara bazen ekmek getiriyorum" ifadelerini kullandı.

'REHABİLİTASYON İŞLEMLERİ YAPILDI'

Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şikayete konu bölgede inceleme yapıldığı belirtilerek, "Köpeklerin rehabilitasyon işlemlerinin (kısırlaştırma, aşılama, kulak küpesi ile numaralama) tarafımızca yapıldığı görülmüş olup, küpeli köpeklerin toplanması yasal yetkimiz dışında kalmaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarının bulundukları yerden başka bir yere nakledilmesine yetkimiz bulunmamaktadır. Bahse konu başvuruda belirtilen adreste yer alan köpek kulübeleri de yazımız ekinde yer alan ve sahipsiz hayvan edinme formu ile sokak köpeklerini sahiplenen şahıs tarafından köpeklere bakıldığı tespit edilmiştir. Başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarımız ilçe belediyelerine verilen yetkiler çerçevesinde yapılmaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre; belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi gibi işlemlerin tamamlanmasından sonra alındıkları ortama geri bırakılmasıyla yükümlü oldukları belirtilmektedir" denildi.