Otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki kaldırımda duran Yusuf Demir'e, otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Demir, başına isabet kurşunla yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Özel otomobil ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabanca kazayla ateş almış

Polis, şüphelilerin H.T. (50), Ö.T. (44) ve H.B.T. (25) olduğunu tespit etti. 3 kişi polis ekiplerince yakalanırken, şüpheliler ilk ifadelerinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada tanımadıkları gençler ile karşılaştıklarını, tabancanın da kazayla ateş aldığını söyledi.

' Bir çocuğa nasıl ateş edebiliyorsun?'

Olay anında kuzeni Yusuf Demir'in yanında olduğunu ancak şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirten motosikletli kurye Mehmet Salih Demir, "Beraber markete gitmiştik. Sonrasında bir tur atalım dedik. Yolda yürürken şakalaşıyorduk. Bu sırada bir otomobil yaklaştı. Tam önümüzde yavaşladı. Bize 2, 3 el ateş etti. Amcamın oğlu Yusuf, lise son sınıf öğrencisiydi. Hayali, mimar olmaktı. Küfredip, ateş ettiler. Tanımadıkları birilerine nasıl ateş ederler? Hatta biraz ileri gittiler, araç durdu. Ateş eden kişi, inip bize doğru yürüdü. Evimiz yakında koşup, amcama haber verdim. Döndüğümüzde olay yerinden gitmişlerdi. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Dağ başı mı burası? Tanımadığın insana, bir çocuğa nasıl ateş edebiliyorsun?" dedi.