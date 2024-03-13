Otomobil su kanalına düştü

Mersin'de, sürücü Ahmet Bağırsakçı'nın (37) öldüğü kazada, otomobilin su kanalına düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 10 Mart gecesi Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bağırsakçı’nın tali yoldan ana yola doğru çıkarken kontrolünü yitirdiği 06 DHH 334 plakalı otomobil, su dolu kanala düştü. Kazayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yola çıkmaya çalışan aracın yol kenarındaki boşluktan su kanalına düşme anları ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.