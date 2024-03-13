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Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemeler yaptı.

Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu mask

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.

Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.

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13 Mar 2024 - 13:58 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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