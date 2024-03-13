- Yaşam

Çanakkale'deki hortum kamerada

Çanakkale Biga açıklarında, denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Çanakkale'deki hortum kamerada mask
Çanakkale'deki hortum kamerada
Çanakkale'deki hortum kamerada
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Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

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13 Mar 2024 - 13:35 DHA Çanakkale- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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