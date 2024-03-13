Çanakkale'deki hortum kamerada

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Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.