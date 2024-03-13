Hayvancılık destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile bir süre görüşen Bakan Yumaklı daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin ve üreticinin yüzyılı yapmak adına çıktıkları bu yolda Türkiye’mizin kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün illerine ziyaretlerinin sürdüğünü söyledi. Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

“Bugün de tarımsal üretimimiz için son derece önemli bir ilimiz olan Van'dayız. Bu Serhat şehrimizde son 21 yılda uyguladığımız politikalarla güçlü bir tarımsal altyapının oluşmasını sağladık. Yaklaşık 38,4 milyar liralık yatırım ve desteklerle birlikte bu altyapının oluşması sağlanmış oldu. Su ve sulama alanında 23,5 milyar yatırımla 173 tesis hizmete alındı. Kırsal kalkınma desteklerimizde devam ediyor. Ağaçlandırma anlamında da 6,6 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Yaklaşık 1,1 milyon dekar alana sahip 14 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Van'da üretilen 18 üründe yine coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda önemli adım attı. Bitkisel üretimimiz bu geçtiğimiz süre içerisinde 7 kat, süt üretimimizde yaklaşık yüzde 133 artmış oldu. Van tarımsal hasılasını 21 yılda 19 kat artmış oldu. Bu nedenle Van'a potansiyelini geliştirmek adına önümüzdeki dönemde de son 21 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli, daha ekonomik tarımsal üretim yapılması adına destekler devam edecek" dedi.

Son dönemde tarım sektörünün gelişmesi ve sorunların çözümüne ilişkin devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Kullanılmayan tarım arazilerinden suya göre tarım, tarımsal üretim planlaması, TÜİK ile başlayan tarım sayımı çalışması dahil olmak üzere ülkemizdeki sektör paydaşlarını etkileyecek bütün unsurları göz önüne alarak bu düzenlemeleri hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Yine bildiğiniz gibi, hayvancılık yol haritasını açıklamıştık. Burada da gençlerin kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü verimliliğini ve kalitesini arttırmak adına sürünün değişimi yine küçükbaş hayvanlara yapılacak olan aşıların ücretsiz bir şekilde tamamlanması gibi birçok husus bu yol haritamızda açıklanmış oldu" dedi.

'Van özelinde de iki müjdemiz daha olacak'

Bakan Yumaklı, bir müjde vermek isteğini belirterek, "Anaç koyun keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemeleri bu cuma saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Van özelinde de iki müjdemiz daha olacak. Su tarımsal üretim için son derece önemli. Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulaması Projesi'nin ihalesini 2023 yılı sonunda yapmıştık. Hava şartları müsaade ettiğinde ilk kazmayı da vurarak barajın inşasına başlayacağız. 50 bin dekar sulama alanına sahip, 11 yerleşim yerindeki verimli tarım arazilerini de suyla buluşturmuş daha verimli ve kaliteli üretimin temelini atmış olacağız. Van merkez ve ilçelerinde 215 milyon lira maliyetli 11 adet taşkın koruma projemizi de 2024 yılı yatırım programına aldık. Van'da güçlü tarımı oluşturmak adına üretim yapan gayret gösteren emek sarf eden bütün paydaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.