Çocuklara ilaç verilmeyecek

NHS İngiltere, kararla ilgili açıklamasında 18 yaş altındaki çocuklarda cinsiyet değiştirmek için kullanılan ergenlik önleyici ilaçların güvenli ve klinik olarak etkili olduğuna dair ‘yeterli kanıt’ olmadığını belirtti. Ergenliğin fiziksel değişimlerini duraklatan bu ilaçlarla ilgili daha önceki yıllarda yapılan bağımsız raporları da yayımlayan NHS İngiltere, “Bazı kişilerin cinsiyet uyumsuzluğu yaşamasının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve cinsiyet kimliğinin gelişiminin çok faktörlü olması ve hem biyolojik hem de sosyal faktörlerden etkilenmesi muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK SAĞLIĞINI DERİNDEN ETKİLEYEN TEDAVİ, KLİNİK KANITA DAYANMALI

İngiltere Sağlık Bakanı Victoria Atkins “Çocuklarımızın sağlığını ve refahını bu kadar derinden etkileyen tedavi, her zaman klinik kanıtlara dayanmalıdır. NHS İngiltere'nin bugün çocuklara yönelik ergenlik engelleyici ilaçların rutin reçetesine son verme kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Harry Potter romanlarının yazarı JK Rowling, kararla ilgili Oxford Üniversitesi’nden Prof Carl Heneghan’ın sözlerinden alıntı yaparak “Kanıtların azlığı göz önüne alındığında, cinsiyet hoşnutsuzluğunun tedavisinde endikasyon dışı ilaç kullanımı […] büyük ölçüde çocuklar üzerinde düzenlenmemiş canlı bir deney anlamına geliyor” mesajını paylaştı.

Elon Musk ise kararla ilgili “Ergenlik engelleyici ilaçlar, yani kısırlaştırma ilaçları, potansiyel olarak ciddi olumsuz etkiler nedeniyle artık İngiltere’deki çocuklara reçete edilmeyecek” açıklamasını yaptı.