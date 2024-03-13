Keloğlan; "Ben suç makinesi değilim!"

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi altı dakika boyunca döverek katleden İbrahim Keloğlan'ın Küçükçekmece Adliyesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşması devam ediyor.

Türkiye'nin birçok yerinden avukatlar ve hayvanseverler Eros için Küçükçekmece Adliyesine akın etti. Öte yandan duruşmayı takip eden Avukat İlke Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruşmada yaşananları anbean aktardı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETTİLER!"

İkinci kez hakim karşısına çıkan Keloğlan; ”Ben bir suç makinesi değilim. Bir anlık öfke ile yaptım. 8 Şubat’taki duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum, bana terapi gibi geldi. Benim görüntülerimi yayanlar halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Ben öyle bir insan değilim” dedi

Ayrıca, mahkeme heyeti İbrahim Keloğlan'ın avukatının yaptığı belediye barınağına mama bağışının ispatı için tanık dinletilmesi talebini reddetti. Keloğlan'ın son sözleri ise “Hatamı kabul ediyorum, benim iyi yanlarım neden görülmüyor bilmiyorum.” oldu

"MÜVEKİLİM HALK NEZDİNDE CEZASINI ÇEKTİ!"

Keloğlan'ın avukatı yaptığı açıklamada müvekkili Keloğlan'ın cezasını çektiğini ifade ederek; ”Sosyal medyada tek yönlü bakılıyor. Ben de bir kedi sahibiyim, müvekkilim halk nezdinde zaten cezasını çekmiştir” dedi

KARAR SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK!

Savcı mütalaasını verdi; “Sanık, kediyi kaçmasına rağmen ısrarla takip etmiş, merhametsiz ve acımasız bir şekilde canavarca hisle öldürmüştür. Tüm deliller doğrultusunda sanık hakkında üst sınırdan ceza verilmesini ve tutuklanmasını talep ediyorum” dedi

Duruşmaya ara verilmesinin ardından İbrahim Keloğlan davasının kararı saat 14:00'te açıklanacak.