- Asayiş

İş yerine ateş açtılar

Ataşehir'de motosikletli 2 şüpheli bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda iş yeri sahibi ve içeride bulunan bir kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerine ateş açtılar
İş yerine ateş açtılar
+5
Video için play'e tıklayın

İstanbul, Barbaros Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimlikleri belirlenemeyen kasklı iki kişi yanlarındaki tabanca ile iş yerine peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Cem Ali T. (42) ve içeride bulunan Hayrettin P. (56) yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra geldikleri motosiklet ile kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve bacağından yaralanan iş yeri sahibi Cem Ali T. ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne, bacağından yaralanan Hayrettin P. özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili görgü tanığı ve güvenlik kamera çalışması yaptı. Olay yerindeki ilk belirlemelerde 5 boş kovan bulunurken, kurşunlardan bazılarının iş yerine isabet ettiği görüldü.

Saldırının gerçekleştiği caddede iş yeri bulunan Veysel Gençel, "Motor üzerindeki iki kişi buradan geçerken 5 el ateş ediyor. Alacak verecek davası mı bilmiyoruz şu an kesin bir şey yok. 2 kişi yaralandı. Yaralıların bacaklarından ve kolundan yaralandığını biliyorum. Motor plakasızdı kaçtılar sonra" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

# istanbul, Barbaros Mahallesi, saldırı, Polis, ile, bir, için, edildi, Sağlık, Tedavi

13 Mar 2024 - 13:03 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL