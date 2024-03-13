İş yerine ateş açtılar

İstanbul, Barbaros Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimlikleri belirlenemeyen kasklı iki kişi yanlarındaki tabanca ile iş yerine peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Cem Ali T. (42) ve içeride bulunan Hayrettin P. (56) yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra geldikleri motosiklet ile kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve bacağından yaralanan iş yeri sahibi Cem Ali T. ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne, bacağından yaralanan Hayrettin P. özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili görgü tanığı ve güvenlik kamera çalışması yaptı. Olay yerindeki ilk belirlemelerde 5 boş kovan bulunurken, kurşunlardan bazılarının iş yerine isabet ettiği görüldü.

Saldırının gerçekleştiği caddede iş yeri bulunan Veysel Gençel, "Motor üzerindeki iki kişi buradan geçerken 5 el ateş ediyor. Alacak verecek davası mı bilmiyoruz şu an kesin bir şey yok. 2 kişi yaralandı. Yaralıların bacaklarından ve kolundan yaralandığını biliyorum. Motor plakasızdı kaçtılar sonra" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.