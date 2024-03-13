Annesini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Gelibolu'da bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil'i bıçakla yaraladı. Kabil hayatını kaybederken, Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Sülünoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.