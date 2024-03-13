Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiler

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu'nda öğretmenlerin başlattığı proje kapsamında öğrencilerin kağıtlara çizdiği hayalleri gerçekleştirildi.

Dezavantajlı öğrencilerin ağırlıkta olduğu Turgut Özal Ortaokulu’nda bir grup öğretmen, bir öğrencinin doğum gününü pastayla kutlama hayali kurduğunu söylemesi üzerine 'Minik Hayallerden Kocaman Mutluluklara' projesini başlattı. Proje kapsamında öğrenciler hayallerini kağıtlara çizdi. Şimdiye kadar 20 öğrencinin oyuncak ayı, akıllı saat ve Atakule gezisi gibi hayalleri öğretmenler ve okul yönetiminin de desteğiyle gerçekleştirildi. Hataylı depremzede İlayda Çorak da proje kapsamında kağıda ayakkabı çizdi. Öğretmenlerin aldığı spor ayakkabı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil tarafından İlayda'ya teslim edildi. İlayda Çorak, büyük mutluluk yaşadı.

Depremden sonra annesi ve 2 kardeşiyle Hatay'dan Ankara'ya taşındıklarını söyleyen 6’ncı sınıf öğrencisi İlayda Çorak, "Depremde evimizi ve bazı akrabalarımızı kaybettik. Öğretmenlerime hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum, çok sevindim. İleride öğretmen olmak istiyorum, bu da hayallerimden birisi. Bunun için çalışıyorum, gayret ediyorum" dedi.

'HAYALİM YOK CEVABI ETKİLEDİ'

Proje koordinatörü Rahime Aktaşoğlu, okulda binin üzerinde öğrenci olduğunu ve imkanları kısıtlı olanların yoğunlukta olduğunu söyledi. Projeye yaklaşık 50 öğrencinin katıldığını ve 20'sinin hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, "20 öğrencimizin hediyesini aldık. Hediyeleri de kendi arkadaşlarımızın, okul idaremizin bize destekleriyle gerçekleştirdik. Bekleyen 30 çizimimiz var. Onların da hayallerini gerçekleştireceğiz. Bazı çocuklardan ‘hayalim yok’ cevabını aldık. Bundan çok etkilendik. Mesela anne babası olmayan öğrencilerimiz var. Onlar anne babalarıyla vakit geçirmek istediler. Bazıları akıllı saat istedi, oyuncak ayı isteyenler oldu. Atakule’ye gitmek isteyen çocuklar vardı. Okul eğitim öğretim yeri ama bir noktada da gönle dokunma olayı var ya biz onu gerçekleştirmek için öğrencilerimize ulaşıyoruz. Birçok öğrencinin ya da öğretmenin de bunu yapmasını gönülden isteriz. Ardahan ve Adıyaman’daki bazı köy okullarıyla da iletişime geçtik. Oradaki çocuklardan da hayallerini çizmelerini istedik. Oradaki çocukların yoğunlukla Anıtkabir ve TBMM’yi görmek istediklerini öğrendik. O öğrencilerin Ankara’da hayallerini gerçekleştirmek çalışacağız" diye konuştu.

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ise "Bu tür projeleri çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Minik hayallerden kocaman mutluluklara giden bir şey var. Burada çocuklarımız, öğretmenlerimizin yaptığı proje çalışmasıyla hayallerini çiziyorlar, içlerinde saklı kalan, gizli kalan belki söyleyemediği, anlatamadığı, gideremedikleri ihtiyaçları oluyor. Bunları kağıda döküyorlar, çizime döküyorlar. İhtiyaçlarını bizim öğrenmemize vesile oluyorlar. Bu anlamda akademik bilgi öğretmek kadar bu tür etkinliklerin ve projelerin de faydalı ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığımız da bu tür projelerin desteklenmesi noktasında ciddi anlamda bizleri yönlendiriyor ve öncülük yapıyor" ifadelerini kullandı.