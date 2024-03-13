Icardi kendini paylaştı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki bir sokağın duvarına çizilen resmini sosyal medya hesabında paylaştı. Eğil Belediyesi, ilçedeki çocukların talebi üzerine, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir sokağın duvarlarına Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro Icardi’nin resimlerini çizdirdi. Hayranlarının resimlerin önünde çektikleri fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de, çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından " Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır. Küçük aslanlar büyür" notuyla paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.