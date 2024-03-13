- Spor

Icardi kendini paylaştı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki bir sokağın duvarına çizilen resmini sosyal medya hesabında paylaştı.

Icardi kendini paylaştı
Icardi kendini paylaştı
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki bir sokağın duvarına çizilen resmini sosyal medya hesabında paylaştı. Eğil Belediyesi, ilçedeki çocukların talebi üzerine, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir sokağın duvarlarına Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro Icardi’nin resimlerini çizdirdi. Hayranlarının resimlerin önünde çektikleri fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de, çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından " Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır. Küçük aslanlar büyür" notuyla paylaştı.

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13 Mar 2024 - 11:30 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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