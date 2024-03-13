- Asayiş

Antalya'da otelde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Antalya'da otelde yangın mask
Antalya'da otelde yangın
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Antalya, Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'in birinci katında, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi için Manavgat'tan da takviye istendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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13 Mar 2024 - 11:25 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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