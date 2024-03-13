Antalya'da otelde yangın

Antalya, Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'in birinci katında, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi için Manavgat'tan da takviye istendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.