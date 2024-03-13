Antalya'da otelde yangın

Antalya, Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'in birinci katında, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi için Manavgat'tan da takviye istendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.