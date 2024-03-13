Eros için hayvanseverler adliyede

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekliyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.