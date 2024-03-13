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Eros için hayvanseverler adliyede

Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Eros için hayvanseverler adliyede mask
Eros için hayvanseverler adliyede
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Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekliyor.

 
 
 
 
 
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13 Mar 2024 - 11:24 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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