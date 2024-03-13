Beril SÖNMEZ

Borrell, dün akşam New York’taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“ Gazze'de olup bitenleri hiçbirinize öğretmek istemiyorum. 30 binden fazla kişi öldü, 1.8 milyon kişi yerinden edildi ve 500 bin kişi açlığın eşiğinde. Artık hayatta kalma mücadelesi veren bir nüfusla karşı karşıyayız. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşması gerekiyor ve Avrupa Birliği bunu mümkün kılmak için elinden geleni yapıyor. Ancak bu bir doğal afet değil insani bir krizdir. Bu bir sel değil. Bu bir deprem değil. İnsan yapımıdır.

Deniz veya hava yoluyla destek sağlamanın alternatif yollarını aradığımızda, karayolları yoluyla destek sağlamanın doğal yolu kapatıldığı için bunu yapmak zorunda olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor, yapay olarak kapatıldı. Ve açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor.

Ukrayna'da yaşananları kınarken Gazze'de yaşananlar için de aynı kelimeleri kullanmak zorundayız.

Gazze'de, Birleşmiş Milletler kuruluşları (İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı (WFP) ve UNRWA, birçok insan için son cankurtaran halatıdır. Evet, UNRWA iddialarla karşı karşıya. Ama iddiaların kanıtlanması gerekiyor, o yüzden bunlar iddiadır.”