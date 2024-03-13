“Periyodik bakımları ihmal edilmemeli”

ERT Mekanik CEO’su Ali Eralp Ertürk, “Hayat konforumuzu artıran klimaların gerekli olan periyodik bakım ve özel temizliklerinin düzenli aralıklarla, özellikle zamanında yapılması önemlidir” diyerek klima bakımı konusunda kullanıcılara açıklamalarda bulundu.

“ÖNCE FİLTREYE BAKIN”

Ertürk, “Klimaların filtreleri, akış hâlindeki havada bulunan partiküller sebebiyle kirlenebiliyor. Özellikle iş yerlerinde ve üretim tesislerinde bulunan sanayi tipi klimaların bakımı yapılırken ilk olarak filtrelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, klimaların performansının korunmasına yardımcı oluyor ve tıkanma sebebiyle oluşabilecek mekanik arızaları önlüyor. Salon tipi klimaların temizliğinde uygulanan temel adımlar sanayi tipi klimalarla benzerlik gösteriyor. Salon tipi klimalarda da ilk olarak cihazın filtresini temizlemek, filtre üzerindeki tıkanıklıkları gidermek ve son olarak da tüm bağlantı noktalarını gözden geçirmek gerekiyor” diye konuştu.

HANGİ SIKLIKTA BAKIM YAPTIRILMALI?

Klimaların bakım periyotlarının, klimaların boyutuna, çalışma sıklığına ve kullanım alanına göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Ertürk, “Evlerde kullanılan klimalar için yılda 1 bakım yaptırılması önerilir, ancak sağlıklı bir kullanım ve kaliteli bir ev ortamı için ideal periyodun altı ayda bir olduğunu düşünüyoruz. İş yerlerinde ve üretim tesislerinde kullanılan klimaların ise üç ayda bir bakım ve kontrol işlemlerinden geçirilmesi tavsiye edilir ancak biz yine aynı mantıkla ayda bir bakım yapılmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışanlarımıza ferah ve sağlıklı bir ortam sunma noktasında bir adım öne geçmiş oluruz” dedi.

“BAKIMI MUTLAKA YETKİLİ TEKNİK SERVİS YAPMALI”

Klima bakım işlemlerinde cihazın mekanik aksamı, elektronik donanımı, filtreleri ve tesisat bağlantıları gibi pek çok noktasının gözden geçirildiğini vurgulayan Ertürk, “Bu sebeple de bakım işlemlerinin yetkili teknik servis tarafından yapılması, işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi açısından önemlidir. Yeterli teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin yaptığı bakım işlemleri, önemli detayların atlanmasına ve çeşitli arıza ihtimallerinin gözden kaçmasına yol açabiliyor. Bu durum da ilerleyen dönemlerde büyük arızalara neden olabiliyor” diye konuştu.