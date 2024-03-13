- Asayiş

Ataşehir'de yol verme kavgası

İstanbul, Ataşehir’de seyir halindeki bir otomobille cip sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Ataşehir'de yol verme kavgası
Ataşehir'de yol verme kavgası
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İstanbul Ataşehir’de seyir halindeki bir otomobille cip sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşanırken, sürücüler arasındaki inatlaşma kazaya neden olurken, o anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kozyatağı'ndan Kavacık istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı. Otomobil sürücüsü üçüncü şeritten sol şeride geçmek için sollama yaptığı sırada cip otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Sürücüler arasındaki tehlikeli inatlaşma ve kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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13 Mar 2024 - 10:13 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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