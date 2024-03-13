Çimen: "2024 yılında 500 kişilik istihdam hedefliyoruz"

Grass Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, 2024 hedefleri doğrultusunda 500 kişiyi daha istihdam etmek istediklerini duyurdu. Teknoloji, inşaat, savunma sanayii, enerji ve turizm alanlarında faaliyet gösterciklerini söyleyen Grass Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, "Yerli ve yabancı iştiraklerimizle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz çok sevdiğimiz ülkemizin ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak" dedi.

Çimen, 2024'te de bu yönde çalışmalarına hız vereceklerini belirterek 500 kişilik istihdam sağlamak adına şirket olarak harekete geçtiklerini dile getirdi. Çimen, "Önümüzdeki ay itibarıyla yeni işçi alımlarına başlayacağız. Hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

2024 için yeni yatırım planlamalarının olduğunu vurgulayan Çimen, "Sene sonuna kadar Aydın, Konya ve Van'da rüzgar ve enerji alanında 2 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. 2024 için büyüme yüzde 28 büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.