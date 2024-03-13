Kadın muhtar adayın 22 rakibi var

Van'da 31 Mart seçimleri öncesi 692 mahalle muhtarlığı için şu ana kadar 35'i kadın, yaklaşık 4 bin kişi aday oldu. Üç merkez, toplam 13 ilçesi bulunan 1 milyon 127 bin nüfuslu Van'da, seçim öncesi muhtar adayı sayısı dikkat çekiyor. Muhtarlık seçimlerinin en çekişmeli geçtiği mahallelerden biri de Tuşba ilçesine bağlı 13 bin 748 nüfuslu ve 8 bin 441 seçmeni bulunan Kalecik Mahallesi. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunu Leyla Bağlık, yerel seçimlerde mahallede 22 erkek adaya karşı yarışacak. Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak seçmenden destek isteyen Bağlık, esnaf ve vatandaşlara da içinde projelerinin yer aldığı broşür dağıtıyor. Leyla Bağlık, mahallesine 'Kadın eli değsin' diye yola çıktığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını belirtti.

'MAHALLENİN İLK KADIN MUHTAR ADAYI'

Kalecik Mahallesi'nin ilk kadın muhtar adayı olduğunu dile getiren Bağlık, "22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım. Kadınların bakış açısının gerçekten birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Mahallem için güzel düşüncelerim ve projelerim var. Halkım için, milletim için özellikle mahallem için hayata geçireceğim birçok projem var. Eksiklerimiz çok fazla, bunları gidermek için elimden geleni yapacağım. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden yaşadığım mahallem, kentin en güzel mahallesi olmasın diye bu yola başvurdum" dedi.

'KADINLARIMIZIN SESİ OLMAK İSTİYORUM'

Seçim çalışmaları kapsamında ev ve iş yerlerini ziyaret ettiğini söyleyen Leyla Bağlık," Ev, ev, sokak, sokak geziyorum. Kadınların bakış açıları çok olumlu. Erkeklerden de bana destek var. Ziyaret ettiğimiz erkekler, eşlerinin benimle rahatça konuşabileceğini ve derdini anlatabileceğini belirtiyorlar. O yüzden de bana destek sözü verdiler. Bütün erkek aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kadınlar bana destek olurlarsa, yanımda olurlarsa bu işin üstesinden geleceğimden inanıyorum. Kazanırsam ilk ulaşım sıkıntısını çözerim. Mahalle yollarının yeniden asfaltlanması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapacağım. Çevre düzenlemesine önem vereceğim, mahallemde ağaçlandırma çalışmaları başlatacağız. Bu mahallenin etüt merkezi kapanmıştı, açılması için gerekli girişimlerde bulunacağım. Genç kızlar ve kadınlarımızın yanında olmak, halkımızla iç içe olmak temel hedefimdir. Genç kızların sesi olmak istiyorum. 30 yıldır hep erkek muhtar. Neden bir kadın muhtar olmasın. Başarmak için çalışacağım." diye konuştu.