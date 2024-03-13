Baba oğul kaza yaptılar

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü S.G.'nin kullandığı 25 AY 338 plakalı otomobil, Erkan A. yönetimindeki otomobile çarptı. Her iki araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen S.G.'nin babası Eyüp G., Erkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp G. aracından aldığı sopa ile Erkan A.'ya saldırdı. Erkan A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile Eyüp G.'ye karşılık verdi. S.G.'nin "Durun, yapmayın" sözlerine rağmen sakinleşmeyen tarafları, ihbarla gelen polis ayırdı. Yaralanan Eyüp G. ambulansta tedavi edilirken, taraflar daha sonra polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.