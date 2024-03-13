- Asayiş

Baba oğul kaza yaptılar

Erzurum'da oğlu S.G.'nin (18) otomobili ile kaza yaptığını duyan Eyüp G. (46), olay yerine gelip, diğer sürücü Erkan A.'ya (47) sopa ile saldırdı. Erkan A.'nın da karşılık vermesi ile çıkan kavga, polisin müdahalesi ile sona erdi. O anlar kameraya yansırken, iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Baba oğul kaza yaptılar mask
Baba oğul kaza yaptılar
Baba oğul kaza yaptılar
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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü S.G.'nin kullandığı 25 AY 338 plakalı otomobil, Erkan A. yönetimindeki otomobile çarptı. Her iki araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen S.G.'nin babası Eyüp G., Erkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp G. aracından aldığı sopa ile Erkan A.'ya saldırdı. Erkan A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile Eyüp G.'ye karşılık verdi. S.G.'nin "Durun, yapmayın" sözlerine rağmen sakinleşmeyen tarafları, ihbarla gelen polis ayırdı. Yaralanan Eyüp G. ambulansta tedavi edilirken, taraflar daha sonra polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.

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13 Mar 2024 - 09:46 DHA Erzurum- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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