Yavaş'tan Güvenpark saldırısı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 13 Mart 2016'da Güvenpark'ta gerçekleşen hain terör saldırısının yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle: "Terör örgütü PKK’nın 2016'da Güvenpark’ta gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum". ifadelerini kullandı.

https://x.com/mansuryavas06/status/1767796820984394009?t=lNr_TdUDVLr48Bo1Zes-Xw&s=08

Güvenpark Patlaması Ne Zaman Oldu?

Güvenpark patlaması, Türkiye'nin başkenti Ankara'da, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen ve 103 kişinin ölümüne, 400'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan bir terör saldırısıdır. Bu saldırı, Türkiye tarihinin en kanlı terör olaylarından biri olarak kaydedilmiştir.

Patlama, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından düzenlenen ve barış talep eden bir miting sırasında meydana geldi. Mitingin yapıldığı Güvenpark civarında, yoğun bir kalabalık bulunmaktaydı. Patlama, genellikle Kürt kökenli militanlarla bağlantılı olduğu düşünülen bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildi.

Bu saldırı Türkiye'de büyük bir üzüntü ve öfkeye neden oldu ve ülkenin çeşitli yerlerinde protesto gösterileri ve yas törenleri düzenlendi. Türkiye hükümeti saldırıyı kınadı ve sorumluları bulup cezalandırma sözü verdi. Ancak, saldırının ardındaki kesin motive edici faktörler ve sorumlular hala tam olarak aydınlatılamamıştır.