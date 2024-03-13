13 Mar 2024 - 09:17- Asayiş G:

Eros için adalet yerini bulacak mı?

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan için karar günü.

Eros için adalet yerini bulacak mı? mask

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi oturduğu sitenin önünde altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan serbest bırakılmıştı. Keloğlan'ın serbest bırakılması Türkiye gündemine oturmuş hayvansever ve vatandaşlardan tepkiler büyümeye devam etmişti.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keloğlan davasının yeniden görüleceğini açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından sonra gözler dava gününe çevrildi. İbrahim keloğlan tutuklanacak mı, yoksa serbest mi kalacak? bugün saat 10.30'da gerçekleştirilecek duruşma sonrası belli olacak.

Öte yandan hayvanseverler sosyal medya platformu olan X üzerinden paylaşımlar yaparak, saat 10.30'da İstanbul Küçükçekmece 16. Asliye ceza mahkemesinde toplanacaklarını ifade ettiler.

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13 Mar 2024 - 09:17 İstanbul- Asayiş

Mahreç  Melisa Sapaz

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