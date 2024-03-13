Eros için adalet yerini bulacak mı?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi oturduğu sitenin önünde altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan serbest bırakılmıştı. Keloğlan'ın serbest bırakılması Türkiye gündemine oturmuş hayvansever ve vatandaşlardan tepkiler büyümeye devam etmişti.
Tepkiler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keloğlan davasının yeniden görüleceğini açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından sonra gözler dava gününe çevrildi. İbrahim keloğlan tutuklanacak mı, yoksa serbest mi kalacak? bugün saat 10.30'da gerçekleştirilecek duruşma sonrası belli olacak.
Öte yandan hayvanseverler sosyal medya platformu olan X üzerinden paylaşımlar yaparak, saat 10.30'da İstanbul Küçükçekmece 16. Asliye ceza mahkemesinde toplanacaklarını ifade ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.