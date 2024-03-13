Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'sinden iş birliği

Erdemir, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak için Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Erdemir ile Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki protokol; Karadeniz Ereğli İlçe Kaymakamlığında 12 Mart’ta Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker arasında imzalandı.

Erdemir bu protokol ile teknik eğitimde nitelikli insan gücü ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında, Metalürji Teknolojisi İzabe ve Haddecilik Bölümü öncelikli olacak şekilde, öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik, beceri ve donanımları kazanmalarını sağlamak ve akademik başarılarını yükseltmek hedefiyle öğretmen ve öğrenciler için eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Ayrıca, mesleki eğitimin niteliğinin artırılması için okulun atölye ve laboratuvarlarının yanı sıra fuar ve yarışmalara katılımına da destek verilecek.