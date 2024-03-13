Paraf ramazan kampanyasını duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'a kadar geçerli kampanyada, market, restoran ve giyim sektörlerinde geçerli olmak üzere yurt içi tüm banka POS'larından yapılacak 750 lira ve üzeri ilk harcamadan sonra yapılacak her 750 liralık harcamaya 30 lira, onuncu harcamaya 60 lira, toplamda ise 300 lira ParafPara hediye ediliyor.
Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce " RAMAZAN" yazıp 3404'e SMS göndermek ya da Paraf Mobil'den kampanyanın "HEMEN KATIL" butonuna tıklamak yeterli olacak.
Kampanyada ödüller harcamanın yapıldığı karta yansıtılacak.
Kazanılan hediye ParafPara'lar ise 29 Mayıs'a kadar kullanılabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.