- Asayiş

Kaldırıldığı hastanede öldü

İzmirin Bornova ilçesinde, oturduğu evden bağırarak yardım isteyen Harun Kıyak (35), komşuları tarafından bıçaklanarak yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kıyak, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı hastanede öldü
Kaldırıldığı hastanede öldü
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Olay, saat 01.45 sıralarında Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Kıyak'ın oturduğu evden bağırarak yardım istemesi üzerine, komşuları Kıyak'ın evine gitti. Eve giren komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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13 Mar 2024 - 06:54 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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