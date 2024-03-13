Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.