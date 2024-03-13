- Spor

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları mask
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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13 Mar 2024 - 06:10 DHA Trabzon- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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