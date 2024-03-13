Adana'da kaza: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi. Arif İ. (30) yönetimindeki 34 BDV 594 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Dilanur E. (20), itfaiye görevlilerince çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.