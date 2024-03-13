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17 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde Yusuf Demir (17), kaldırımda bulunduğu sırada sokaktan geçen otomobilden tabanca ile açılan ateş sonucu başından vuruldu. Otomobildekiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir kurtarılamadı.

17 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti
17 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti
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Olay, saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 299 sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin önde kaldırımda bulunan Yusuf Demir’e, sokaktan geçen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Demir başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, otomobilde bulunan kişi ya da kişiler hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri yerde yatan Demir’in yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Demir, yakınları tarafından özel otomobille Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, silahlı saldırı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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13 Mar 2024 - 04:34 DHA İzmir/ Buca- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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