13 Mar 2024 - 04:03- Gündem G:

Mansur Yavaş’tan yeni seçim kampanya filmi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından… Vazgeçmeyeyiz. Vazgeçmeyeceğiz” diyerek seçim kampanyasının yeni filmini sosyal medya hesaplarından paylaştı

Mansur Yavaş’tan yeni seçim kampanya filmi mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

“Az Laf Çok İş” seçim sloganıyla Ankara’nın dört bir yanında seçim çalışmalarını sürdüren Yavaş, sosyal medya hesaplarından seçim kampanyası filmini ve sloganını yayınladı.


“MEMLEKET SEVDASINDAN”

“Memleket Sevdasından” seçim sloganının da duyurulduğu yeni kampanya filminde; Türk bayrağı ve Atatürk vurgusu ile esnaf, çiftçi, emekliler, öğrenciler ve Mansur Yavaş’ın halkla iç içe olduğu görüntüler yer aldı.

Yayınlanan filmdeki sözler ise şöyle;

“Hiç vazgeçilir mi insanımızdan? Rahat geçinmek isteyen emekliden, eşit şartlarda eğitim almak isteyen çocuklardan, ektiğini biçmeye çalışan çiftçiden. Hiç vazgeçilir mi asla vazgeçmeyenlerden? Çocuğunun üstüne titreyen anadan, ekmeğini taştan çıkaran esnaftan ülkesinden umudunu kesmeyen gençlikten. Hiç vazgeçilir mi Cumhuriyeti gençliğe emanet eden Ata’mızdan, şanlı Türk bayrağımızdan? İşte bu yüzden vazgeçmeyiz zor günlerde yanımıza koşan, garibanın hakkını koruyan, memlekete sahip çıkan Mansur Başkan’ımızdan…”

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13 Mar 2024 - 04:03 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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