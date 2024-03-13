- Yaşam

Kur’an Kerim’in tamamının 14 dildeki mealini yayımladı

Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte kendi adını taşıyan dijital video platformunda yayımladı. Böylece, Kur’an-ı Kerim’in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.

Kur’an Kerim’in tamamının 14 dildeki mealini yayımladı mask

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan’ın gelmesiyle birlikte İslam dünyası ilk farz orucu için niyetlendi. Dünya çapında Kur’an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye’ye üç defa birincilik getiren Hafız Dr. Selman Okumuş ise dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için bir ilke imza attı. Türk akademisyen, Ramazan ayına özel olarak Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Kur’an-ı Kerim’in mealinin imleç ile takip edilebilir şekilde hazırlandığı Ramazan Mukabelesi, ay boyunca her sabah 06.00’da Dr. Selman Okumuş’un YouTube kanalından izlenebilecek.

Kur’an Kerim’in tamamının 14 dildeki mealini yayımladı

Hafız Dr. Selman Okumuş, projesine dair şu bilgileri paylaştı: “Kur’an-ı Kerim’in sesini tüm dünyaya her dilde duyurmayı hedefledik. Kur'an-ı Kerim’i kendi diliyle okurken Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca’nın yanı sıra Fransızca, Endonezce, Malayca, Rusça, Boşnakça, Portekizce, Urduca, Farsça, Felemenkçe dillerinde de mealini yayımladık. 600 sayfanın tamamını, mealiyle birlikte imleçle takipli olarak animasyon haline getirdik. Toplamda 420 cüzün her biri için 1 video olacak şekilde planladık.

# Kur’an Kerim, Ramazan, Hafız Dr. Selman Okumuş, için, Türkiye, bir, ile, her, ISE, ilk, kabul

13 Mar 2024 - 03:34 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL