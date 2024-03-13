Başvuru için son gün 17 mart

Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri’nin sekizincisi için başvurular devam ediyor.

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde yapılacak başvurular, ibrahimbodurodulleri.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Tüm başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli isimlerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un karşısına çıkacak. Kazanan adaylar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kategorileri:

Erken Aşama: Pilot uygulaması olan, yarattığı sosyal/çevresel etkisi yaygınlaşma potansiyeli bulunan, girişimi en fazla 2 yıldır aktif olan adayların başvuruları değerlendirilecek. 250.000 TL maddi ödüle ek olarak, kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı elde edecek.

İleri Aşama: Faaliyet gösterdiği alanda sosyal/çevresel sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan, 2023 yılının başından itibaren 500.000 TL ve üzeri gelir elde etmiş veya minimum 2 yıldır resmi olarak faaliyet gösteren girişimlerin başvuruları bu kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak. Maddi ödül 250.000 TL olarak belirlenirken, buna ek olarak kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı kazanacak.

İş Birliği Kategorisi: Girişimin; sosyal veya çevresel faydayı çoğaltmak amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu veya başka bir sosyal girişim/etki odaklı girişimle iş birliği yaparak geliştirdiği (tamamlanmış/tamamlanma sürecinde olan) projelere ilişkin başvurular kabul ediliyor. 250.000 TL tutarındaki maddi ödüle ek olarak, kazanan girişime, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği verilecek.

Gençlik Kategorisi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çözümler yaratmak üzere harekete geçmiş, tüm kurucuları 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fikir aşamasında olan genç girişimci adaylarının başvurusuna açık. Kategori kazananına 50.000 TL tutarında tohum destek ödülü verilecek. Ayrıca Social Impact Award Türkiye‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği sunulacak.