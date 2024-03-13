13 Mar 2024 - 02:58 - Spor

Galatasaray Ekmas - MHP Riesen'i mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 5'inci maçında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'u 93-91 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki 2'nci galibiyetini aldı. Alman temsilcisi ise 2'nci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.