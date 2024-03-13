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Galatasaray Ekmas - MHP Riesen'i mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 5'inci maçında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'u 93-91 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki 2'nci galibiyetini aldı. Alman temsilcisi ise 2'nci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Ekmas - MHP Riesen'i mağlup etti mask
Galatasaray Ekmas - MHP Riesen'i mağlup etti
Galatasaray Ekmas - MHP Riesen'i mağlup etti
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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Antonio Conde, Luis Castillo, Saverio Lanzarini

GALATASARAY EKMAS: İsmet Akpınar 12, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 4, McCormack 12, Halilovic 13, Yeboah 13, Prepelic 10, Ömer Oralkan

MHP RIESEN: Buie 11, Edigin 9, Graves 26, Melson 10, Roberson 4, Jordan 6, Bahre 7, Lewis 13, Hughes 2, Patrick 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-18

DEVRE: 54-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-65

5 FAUL: 36.18 Prepelic (Galatasaray Ekmas) - 32.57 Roberson, 37.31 Buie (MHP Riesen)

Diğer maçta Telekom Baskets Bonn'un JDA Dijon Basket'i yenmesi halinde Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı kalmayacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün Uruguaylı futbolcuları Fernando Muslera ile Lucas Torreira müsabakayı kenardan takip etti.

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13 Mar 2024 - 02:58 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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