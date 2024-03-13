Galatasaray Ekmas - MHP Riesen'i mağlup etti

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Antonio Conde, Luis Castillo, Saverio Lanzarini
GALATASARAY EKMAS: İsmet Akpınar 12, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 4, McCormack 12, Halilovic 13, Yeboah 13, Prepelic 10, Ömer Oralkan
MHP RIESEN: Buie 11, Edigin 9, Graves 26, Melson 10, Roberson 4, Jordan 6, Bahre 7, Lewis 13, Hughes 2, Patrick 3
1'İNCİ PERİYOT: 28-18
DEVRE: 54-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-65
5 FAUL: 36.18 Prepelic (Galatasaray Ekmas) - 32.57 Roberson, 37.31 Buie (MHP Riesen)
Diğer maçta Telekom Baskets Bonn'un JDA Dijon Basket'i yenmesi halinde Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı kalmayacak.
Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün Uruguaylı futbolcuları Fernando Muslera ile Lucas Torreira müsabakayı kenardan takip etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.