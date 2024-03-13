Gemi adamları iaşe bedeli ne kadar oldu ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.
Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.
Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.