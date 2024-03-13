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Gemi adamları iaşe bedeli ne kadar oldu ?

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi.

Gemi adamları iaşe bedeli ne kadar oldu ? mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

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13 Mar 2024 - 02:41 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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