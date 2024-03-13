Barcelona ve Arsenal çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İspanyol ekibi Barcelona, 1-1’in rövanşında Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda İtalyan temsilcisi Napoli’yi konuk etti. Barcelona, müsabakayı 15’inci dakikada Fermin Lopez, 17’nci dakikada Joao Cancelo ve 83’üncü dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle 3-1 kazandı. Napoli’nin maçtaki tek golü ise 30’uncu dakikada Amir Rrahmani’den geldi. Toplam skorda rakibine 4-2’lik üstünlük kuran Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

ARSENAL, TURU PENALTI ATIŞLARIYLA GEÇTİ

Gecenin diğer karşılaşmasında Emirates Stadyumu’nda İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Portekiz temsilcisi Porto’yu ağırladı. Arsenal, karşılaşmanın ilk yarısını 41’inci dakikada Leandro Trossard’ın tek golüyle 1-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 90 dakikası ve 15’er dakikalık iki uzatma devresi 1-0 tamamlandı. Toplamda 1-1’lik eşitlik bozulmazken takımlar 120 dakikanın sonunda penaltı atışlarına gitti. Arsenal kullandığı dört penaltı atışında Odegaard, Havertz, Saka ve Rice ile hata yapmadı. Porto ise Eduardo Pepe ve Grujic ile penaltı atışlarını gole çevirirken Wendell ile Galeno beyaz noktada başarılı olamadı. İngiliz ekibi Arsenal, karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNAL İÇİN SON İKİ BİLET

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında son 16 turu maçları iki karşılaşma dışında tamamlandı.

Çeyrek final için bugün saat 23.00’te oynanacak maçlarda İspanyol ekibi Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalyan temsilcisi İnter’i 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk edecek. Alman ekibi Borussia Dortmund ise 1-1'in rövanşında Hollanda takımı PSV Eindhoven’ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde son iki maçın dışında Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Arsenal çeyrek final biletini elde eden takımlar oldu.