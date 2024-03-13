"100 binlerce liralık noter masrafı çıkıyor"

Soru önergesinin gerekçesinde Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında noterde yapılan işlemlerdeki masraflara dikkat çeken Nermin Yıldırım Kara, “6 Şubat depremleri neticesinde yıkımın büyük olduğu illerimizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yerinde Dönüşüm Projesi uygulanmaktadır. 7452 sayılı kanunla çıkartılan ek madde neticesinde; bu proje kapsamında yapılacak olan iş, işlem ve uygulamalarda 7269 sayılı kanunun 42’nci maddesi kapsamında işlemler, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmaktadır. Bu düzenlemeye istinaden de yapım işinden sorumlu müteahhit ya da şirketler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan muafiyet yazısıyla noterlere başvuruda bulunmaktadır.

Noterler tarafından kanunda bahsi geçen harç ve damga vergisi ücretleri talep edilmemesine karşın yaptıkları işlemlere istinaden aldıkları değerli kâğıt ücreti, ilgili katma değer vergisi ile birlikte SPK’dan değerleme raporları da eklenince noter makbuzları oldukça yüksek ücretlere ulaşmaktadır. Veraset ya da benzeri durumlar söz konusu olduğunda sayfa miktarındaki artış ücretleri artırmaktadır. Yapım işlerinden sorumlu şirketler de bu maliyetleri projeden faydalanmak isteyen yurttaşlara yansıtmaktadır.

Getirilen vergi muafiyetleri olumlu olmakla beraber deprem bölgesinde olabildiğince hızlı şekilde konutların yükselmesi için değerli kâğıt ücretinin, ilgili katma değer vergisinin, SPK değerleme raporları ve vekalet işlemlerine ilişkin noter masraflarının devlet tarafından karşılanması gerekmektedir. 13 aylık bir süre geride kalmasına rağmen istenilen konut stokuna ulaşılamadığı da göz önünde bulundurularak bu konuda tüm yetkili kurum ve kuruluşların yeni düzenlemelerle teşvikte bulunması elzemdir.” dedi.



DEĞERLİ KAĞIT, İLGİLİ KDV VE SPK DEĞERLEME RAPORLARINA İLİŞKİN ÇIKAN MALİYETE DAİR

BİR ÇALIŞMANIZ MEVCUT MU ?



Hatay Milletvekili, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a üç adet soru yöneltti:



- Bakanlığınızın Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında, noterde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan değerli kağıt, ilgili KDV gibi maliyetlerin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin bir çalışması mevcut mudur?



- Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında, noterde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan maliyetlerin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin diğer yetkili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte bir düzenleme planlanmakta mıdır?



- Deprem konutlarının daha hızlı şekilde tamamlanması amacıyla Bakanlığınız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuya ilişkin istişarede bulunmakta mıdır?