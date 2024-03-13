Beşiktaş, Tyler Boyd'a tazminat ödeyecek mi ?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ABD'li forvet oyuncusu, siyah-beyazlı takımla 35 maça çıkarken 4 gol kaydetmişti.