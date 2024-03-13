Beşiktaş, Tyler Boyd'a tazminat ödeyecek mi ?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ABD'li forvet oyuncusu, siyah-beyazlı takımla 35 maça çıkarken 4 gol kaydetmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.