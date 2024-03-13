Bakan Yerlikaya, askerlerle iftar yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Yüksekova'ya geldi. Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile kente gelen Bakan Yerlikaya'yı, Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit , 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya tarafından karşılandı. Helikopterle ilçeye bağlı Koçtepe Jandarma Askeri Üs bölgesine giden Bakan Yerlikaya, burada vatan görevi yapan askerlerle iftar yaptı. Daha sonra Hakkari Merkeze geçen Yerlikaya, valiliği ziyaret etti.

Kurum amirleri tarafından karşılanan Yerlikaya, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ali Çelik'ten bilgi alan Bakan Yerlikaya, 2 bin 945 rakımlı Koçtepe Jandarma Askeri Üs bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Oldukça stratejik bir yerde. Burada tüm geçiş güzergahlarının tamamını kontrol altına alıyoruz. İçinde yerli ve milli öyle bir teknolojimiz var. Terörle mücadeledeki duruşumuzu, kararlılığımızı, onların nefesini kesmekle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelmiş olduğunuz noktayı, bu üs bölgemizde de görüyoruz. Bugün üs bölgesinde iftarımızı açtıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda burada olduğumuzu arz ettik. Oradaki jandarmamızın, Mehmetçiğimizin iftar sevincine ortak olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cuma Hakkârili hemşerilerimizle, kardeşlerimizle buluşacağını ve bir miting yapacağını öğrenmiş olduk. Bunu da Hakkarili hemşerilerimize iletmek istiyoruz. Kara vatandan, deniz vatandan, siber vatandan suç türlerinin hangisi olursa olsun, evet önceliğimiz bölücü terör örgütü ve terör örgütlerinin her birinin tamamın topraklarımızdan kazımakla ilgili son terörist etkisiz hale getirilinceye kadarki kararlılığımız devam ediyor.” dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamanın ardından AK Parti seçim bürosunu ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Yerlikaya, yol üzerindeki esnafı da ziyaret edip, sohbet etti. Özel Hareket Şubesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra kentten ayrıldı.