Fenerbahçe Opet, mağlup oldu

SALON: Allianz Cloud Milano
HAKEMLER: Helena Geldof, Fabrice Collados
ALLIANZ VERO VOLLEY: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Bajema, Candi)
FENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Stysiak, Ada Germen, Ana Cristina, Buse Ünal)
SETLER: 25-21, 27-25, 25-20
SÜRE: 86 dakika (25, 32, 29)
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul’da oynanacak. Sarı-lacivertlilerin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip ayrılması ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.