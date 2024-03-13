13 Mar 2024 - 01:04- Spor G:

Fenerbahçe Opet, mağlup oldu

Fenerbahçe Opet, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya’nın Allianz Vero Volley takımına 25-21, 27-25 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Opet, mağlup oldu mask
Fenerbahçe Opet, mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, mağlup oldu
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SALON: Allianz Cloud Milano

HAKEMLER: Helena Geldof, Fabrice Collados

ALLIANZ VERO VOLLEY: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Bajema, Candi)

FENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Stysiak, Ada Germen, Ana Cristina, Buse Ünal)

SETLER: 25-21, 27-25, 25-20

SÜRE: 86 dakika (25, 32, 29)

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul’da oynanacak. Sarı-lacivertlilerin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip ayrılması ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.

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13 Mar 2024 - 01:04 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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