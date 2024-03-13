- Asayiş

Bakırköy’de yangın

Bakırköy’de rezidans içerisinde bulunan 2 katlı spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bakırköy’de yangın
Bakırköy’de yangın
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Yangın, saat 22.40 sıralarında Ataköy’de bulunan rezidansın spor salonu ve sauna kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar spor salonu içerisinde bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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13 Mar 2024 - 01:01 DHA İstanbul/ Bakirköy- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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