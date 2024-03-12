1901 doğumlu Gökçe'nin sesinden Kadınlık Marşı

Zehra ÖNEN/Ayşe Jülide ÖZDEM/ ANKARA

Rabia Gökçe'nin Kadınlık Marşı'nı seslendirdiği kaydı Youtube'ta yayınlayan Serap Yeşiltuna videoyu şu sözlerle paylaştı;

"1901 doğumlu Adana Darülmuallimat mezunu Rabia Gökçe öğretmen Kadınlık Marşı'nı söylediği kayıt ortaya çıktı. Bu ses kaydı 1980'lerin başında Rabia Gökçe öğretmen 39 derece ateşliyken alınmıştı. Rabia Öğretmen 80'li yaşlarındaydı. Marş, kendisi de bir öğretmen olan kızı tarafından, emekli oluncaya dek öğrencilerine ve velilerine dinletildi. Rabia Öğretmen marşın televizyonda söyletilmesini ve tanıtılmasını çok istemişti. Ancak onun sağlığında mümkün olmadı."

OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KIZ ÖĞRETMEN OKULUNUN (DARÜLMUALLİMAT) ÖĞRENCİ DURUMU

Osmanlı Devleti’nde kız sıbyan ve rüştiye mekteplerine kadın öğretmen yetiştirmek için 26 Nisan 1870 tarihinde İstanbul’da ilk kız öğretmen okulu Darülmuallimat açılmıştır. Kızların eğitiminde önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Darülmuallimat’a öğrenciler titizlikle seçilmiştir. Mektebe öğrenci kabul şartları, talimatname ve nizamnameler ile oluşturulmuş ve dönemin şartlarına göre belirlenmiştir. Öğrenci sayılarının yeterli olmasına ve ülke ihtiyacını karşılamasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerin devam durumları, tatil ders dönemleri, kıyafet uygulaması, hal ve hareketleri, beslenmeleri, barınmaları ve sağlık durumları üzerinde önemle durulmuştur. Mektepte öğrenciler için sosyal kültürel pek çok faaliyet düzenlenmiş, sergiler açılmış ve kongrelere gidilmiştir.

Kızların eğitimi için gerekli öğretmenleri yetiştirmeye yönelik okulun öğrenci profili ve okulun işleyişi bu çalışmanın konusudur. Kız öğretmen yetiştiren bu okulun toplumsal yapıyı değiştirme kabiliyeti ve eğitim tarihine önemli katkılar sağlamasından dolayı araştırılması önemli görülmüş ve bu konudaki boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. Araştırmanın problemi; öğrencilerin okula hangi şartlarda kabul edildiği, öğrenim gören öğrenci sayıları ve öğrencilerin devam durumunun ne olduğı, tatil-ders dönemleri, kıyafet, sağlık, beslenme vb. durumları ile ilgili ne gibi gelişmeler yaşandığının ortaya Osmanlı Devleti’nde İlk Kız Öğretmen Okulunun (Darülmuallimat) Öğrenci Durumu [897] konulmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada; Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde eğitimle ilgili kalemleri taranmış, salnameler, süreli yayınlar, araştırma-inceleme eserleri kaynak olarak kullanılmıştır.

Serap YEŞİLTUNA kimdir?

1980 yılında Balıkesir Gönen’de doğdu. Gönen Ömer Seyfettin Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne girdi. Üniversite yıllarında Atatürkçü Düşünce Kulübü başkanlığını yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Cumhuriyet tarihi ile ilgili araştırmalarının yanı sıra çocuklara Atatürk’ü anlatmak ve sevdirmek için çeşitli kitaplar hazırladı.

Atatürk ve Kürtler, Devletin Dersim Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Dersim Arşivi, Gezi’deki Ağaç, Atatürkçü Bir Anneden Türk Çocuklarına Mektuplar, Türk Kültürünün Kadın Kahramanları-1, Minikler İçin Atatürk, İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar, Hele Bir 40’ı Çıksın, Türk Kültürünün Kadın Kahramanları-2 ve Atatürk'ün Çocuk Sarayı isimli 11 kitabı vardır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Kaynak:

Sevim CEYLAN DUMANOĞLU, (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye)Memet YETİŞGİN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye)

Fotoğraflar: Serap Yeşiltuna'nın Kadınlık Marşı videosundan alındı

Kadınlık Marşını seslendirdiği ses kaydı aşağıdaki linkte;

https://www.youtube.com/watch?v=uFs6HzCC9Ho