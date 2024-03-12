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Köy yolunda kar küreme çalışmasında çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köy yolunda çığ düşmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler kar küreme çalışması yaparken, aynı bölgeye ikinci çığ düştü. Ön kısmı kar kütleleri altında kalan iş makinesi operatörü son anda kurtulurken, yol yapılan çalışmayla ulaşıma açıldı.

Köy yolunda kar küreme çalışmasında çığ düştü mask
Köy yolunda kar küreme çalışmasında çığ düştü
Köy yolunda kar küreme çalışmasında çığ düştü
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Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köy yoluna akşam saatlerinde çığ düştü. Köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu birçok araç sürücü mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları 117’nci Şube ekipleri, yolu ulaşıma açmak için kar küreme çalışması başlattı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasında yolun büyük kısmındaki kar kütleleri temizlenirken, bu sırada aynı bölgeye ikinci kez çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütleleri bu sırada iş makinesinin üzerine yığıldı. Ön kısmı düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü son anda kurtuldu. Bölgeye gelen diğer iş makinelerinin yardımıyla yola düşen çığ kütleleri temizlenirken, ön kısmı kar kütleleri altında kalan iş makinesi de çıkartıldı. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.

# son, için, Araç

12 Mar 2024 - 22:13 DHA Hakkari- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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