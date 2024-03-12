Arif Keskiner vefat etti!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından Arif Keskiner'in vefat haberini şu sözlerle duyurdu;

Selvi Boylum Al Yazmalım, Kapıcılar Kralı, Piano Piano Bacaksız gibi unutulmaz filmlerin efsane yapımcısı, sinemamızın köşe taşlarından Arif Keskiner'in vefat haberini üzerek öğrendim. Tüm sinema camiasının başı sağ olsun."