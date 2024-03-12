Arif Keskiner vefat etti!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından Arif Keskiner'in vefat haberini şu sözlerle duyurdu;
Selvi Boylum Al Yazmalım, Kapıcılar Kralı, Piano Piano Bacaksız gibi unutulmaz filmlerin efsane yapımcısı, sinemamızın köşe taşlarından Arif Keskiner'in vefat haberini üzerek öğrendim. Tüm sinema camiasının başı sağ olsun."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.