- Gündem

Arif Keskiner vefat etti!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Arif Keskiner'in vefat haberini duyurdu.

Arif Keskiner vefat etti! mask

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından Arif Keskiner'in vefat haberini şu sözlerle duyurdu;

Selvi Boylum Al Yazmalım, Kapıcılar Kralı, Piano Piano Bacaksız gibi unutulmaz filmlerin efsane yapımcısı, sinemamızın köşe taşlarından Arif Keskiner'in vefat haberini üzerek öğrendim. Tüm sinema camiasının başı sağ olsun."

# arif keskiner, şerdil dara odabaşı, Kadıköy, YEŞİLÇAM, Belediye Başkanı, kapıcılar kralı, medya, sosyal

12 Mar 2024 - 20:36 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL