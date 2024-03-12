Bilim Üniversitesinde vatandaş gazeteciliği

Ankara Bilim Üniversitesi'nde, Sonsöz Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Sururi Özbülbül ve internet haber sitesinin birim şefi Ayşe Jülide Özdem, geliştirdiğimiz vatandaş gazeteciliği projesini tanıttı.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim derslerine giren Dr. Yeliz Dede Özdemir'in dersine konuk olan Özbülbül; internet haberciliği, dezenformasyon ve vatandaş gazeteciliği projemizin içeriğini öğrencilere anlattı. Değerli hocamızın ve öğrencilerin projeye göstermiş olduğu ilgi yoğundu.