Bilim Üniversitesinde vatandaş gazeteciliği

Ankara Bilim Üniversitesi'nde, Sonsöz Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Sururi Özbülbül ve internet haber sitesinin birim şefi Ayşe Jülide Özdem, geliştirdiğimiz vatandaş gazeteciliği projesini tanıttı.
Ankara Bilim Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim derslerine giren Dr. Yeliz Dede Özdemir'in dersine konuk olan Özbülbül; internet haberciliği, dezenformasyon ve vatandaş gazeteciliği projemizin içeriğini öğrencilere anlattı. Değerli hocamızın ve öğrencilerin projeye göstermiş olduğu ilgi yoğundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.