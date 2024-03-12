Video için play'e tıklayın

Gazeteci Gulsum Khalilova, sosyal medya platformlarında Ukrayna'nın Rusya'nın belirli bölgelerine yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

Khalilova paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"“Rusya’ya Özgürlük Lejyonu” ve Sibirya Taburu ortak operasyon kapsamında Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerine girip operasyon başlattıklarını duyurdu. Gurup komutanı açıklama yaparak: “Bahar kurtuluş kampanyasını başlattık. Hazır olun, yakında birçok Rus şehrinin sokakları ısınacak” dedi.