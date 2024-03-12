Gazeteci Gulsum Khalilova, sosyal medya platformlarında Ukrayna'nın Rusya'nın belirli bölgelerine yönelik operasyon başlattığını duyurdu.
Khalilova paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"“Rusya’ya Özgürlük Lejyonu” ve Sibirya Taburu ortak operasyon kapsamında Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerine girip operasyon başlattıklarını duyurdu. Gurup komutanı açıklama yaparak: “Bahar kurtuluş kampanyasını başlattık. Hazır olun, yakında birçok Rus şehrinin sokakları ısınacak” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.