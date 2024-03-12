Yılmaz'dan dış ticaret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

" 2024 yılı Ocak ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı Ocak ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedilmiştir. Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarımızı kurumlarımızın güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ediyoruz."