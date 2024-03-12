12 Mar 2024 - 18:29- Spor G:

Macaristan'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü özel maçta karşılaşacağı Macaristan'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen aday kadroda 25 futbolcu yer alıyor.

Macaristan'ın aday kadrosu belli oldu mask
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Budapeşte'deki Puskas Arena'da 22 Mart Cuma günü oynanacak Macaristan - Türkiye mücadelesi TSİ 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlıların rakibi Macaristan'ın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Dénes Dibusz (Ferencvárosi TC) Péter Gulácsi (RB Leipzig) Balázs Tóth (Fehérvár FC)

Defans: Botond Balogh (Parma FC), Márton Dárdai (Hertha BSC Berlin), Ádám Lang (Omonoia FC), Attila Mocsi (Çaykur Rizespor A.Ş.), Willi Orbán (RB Leipzig), Attila Szalai (SC Freiburg), Gábor Szalai (FC Lausanne-Sport)

Orta Saha: Bendegúz Bolla (Servette FC), Milos Kerkez (AFC Bournemouth), László Kleinheisler (HNK Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), András Schäfer (1. FC Union Berlin), Callum Styles (Sunderland AFC)

Forvet: Martin Ádám (Ulsan Hyundai FC), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horváth (Kecskeméti TE), Roland Sallai (SC Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool FC), Zalán Vancsa (KFC Lommelse SK), Barnabás Varga (Ferencvárosi TC)

Fotoğraf: Trt spor

# Türkiye, Günü

12 Mar 2024 - 18:29 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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