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Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Filipinler, Yunanistan, Burundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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12 Mar 2024 - 18:27 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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