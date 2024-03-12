Akşener Düzce ve Bolu’da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Düzce Belediye Başkan adayı Mehmet Keleş'e destek için kente geldi. Akşener, partililerle birlikte Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Akşener, esnaftan ve karşılaştığı vatandaşlardan başkan adayı Keleş için destek istedi.

Akşener, Düzce'nin ardından Bolu'ya geldi. Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen ile birlikte parti otobüsüyle kent turu atan Akşener, vatandaşları selamladı. Akşener, daha sonra Gölyüzü Mahallesi'ne gelerek esnafı ziyaret etti. Akşener, sohbet ettiği esnaftan partisinin başkan adayı Mansur Şen için destek istedi. Akşener, bir kadın esnaftan ise kendilerine güç vermelerini istedi.

BOLU'DA KUTUPLAŞMA SİYASETİNİN DIŞINA ÇIKILMIŞ

Mahalle üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Akşener, otobüsten vatandaşları selamlarken kadınların Başkan adayı Mansur Şen'e karşı ilgi ve alakasının olduğunu belirterek, "Tanıyorlar biliyorlar ve el salladılar. Dolayısıyla başa baş bir yarış geçecek gibi görünüyor. Benim gözlemim bu. Epeyce bir aday çıkıp birbirleriyle yarışması Boluluların lehinedir. Bolu'da kutuplaşma siyasetinin dışına çıkılmış. Ben ona memnun oldum. Çünkü hizmetler üzerinden mücadele ediliyordu, rekabet ediliyordu. Kutup siyasetiyle ittifak siyasetiyle başka şehirlere baktığımız zaman iki yumruk arasında sıkışıyor insanlar. Bunun Boluluların lehine olduğunu düşünüyorum. İnşallah Boluluların kalbine girmeyi başarabiliriz" dedi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Tezcan SOLMAZ/BOLU